Dramatično reševanje z brega Sore, ena useba ujeta (FOTO)

Popoldne se je na obrežju reke Sore odvijalo dramatično reševanje. Ob 14.59 je v naselju Visoko pri Poljanah v občini Škofja Loka voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in z vozilom obstal tik pred reko Soro.Ena poškodovana oseba je ostala ujeta v vozilu. Gasilci PGD Škofja Loka so kraj dogodka zavarovali, vozilo stabilizirali in s tehničnim posegom osebo rešili iz vozila.Poškodovano osebo so na nosilih s pomočjo vrvne tehnike prenesli do reševalnega vozila. Na osebnem vozilu so še odklopili akumulator in ga dvignili nazaj na cestišče, poroča uprava za zaščito in reševanje.