Dramatično reševanje v Grosupljem

Ob 13.36 je v naselju Velika Stara vas, občina Grosuplje, v jašek ob stanovanjskem objektu, v katerem je zakopanih pet cistern s kurilnim oljem, vdrla podtalnica. Pri tem je eno cisterno prevrnilo. Iz prevrnjene cisterne pa je nato izteklo okoli 100 litrov kurilnega olja. Gasilci GB Ljubljana so s pomočjo črpalke za nevarne snovi prečrpali v plastično posodo 1000 litrov mešanice vode in kurilnega olja in cisterno postavili nazaj ter zatesnili ostale cisterne pred morebitno prevrnitvijo. Do onesnaženja okolja ni prišlo, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.