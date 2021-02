Dramatično na štajerki, zagorelo je tovorno vozilo

Med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami je gorelo tovorno vozilo, pri izvozu Kranj-zahod pa je prišlo do trčenja, je poročal Reševalni pas in opozarjal, da v obeh primerih poteka reševanje in pozival, da se ob vsakem zastoju na cesti vzpostavi reševalni pas.Prometno-informacijski center pa je poročal, da je bil na štajerski avtocesti zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani.