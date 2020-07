V soboto, ko so se po slovenskih cestah proti Hrvaški valile kolone turistov , je ob 14.21 na avtocesti Ljubljana–Postojna pred odcepom za Logatec osebno vozilo zapeljalo s cestišča, trčilo v odtočni kanal in telekomunikacijsko omarico ter pristalo na ograji.Poleg reševalcev nujne medicinske pomoči in policije so posredovali tudi gasilci PGD Dolnji Logatec in Verd. Zavarovali so kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč reševalcem.Voznik je sam prišel iz vozila. Reševalci so ga odpeljali v UKC Ljubljana.