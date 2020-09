Dramatično dogajanje v Postojni: bralci poročajo o obsežnem požaru (FOTO, VIDEO)

FOTO: Bralec Jernej

Na nas so se obrnili zaskrbljeni bralci, ki so na poti mimo Postojne opazili gost črn dim. Ta se je valil ob primorski avtocesti, kaj se dogaja pa zaenkrat še ni znano. Bralecnam je posredoval informacijo, da se je nekaj pred 18.00 uro peljal proti Ilirski Bistrici, ko je opazil čudno dogajanje. Sporočil nam je še, da gre očitno za obsežen požar, na pomoč so prihiteli tudi gasilci iz Ilirske Bistrice.Tudi bralecpa nam je poslal nazoren posnetek dogajanja. V ozadju se sliši gasilske sirene, na posnetku se prav tako vali gost črn dim.Fotografijo črnega dima v bližini primorske avtoceste je poslala tudi bralka, ki je zapisala, da se dim vali ob avtocesti in sicer na železniški postaji.Po poročanju radia 94 naj bi zagorelo v Postojni, v nekdanjem objektu Javor, danes Excelza lesarstvo. Prebivalci iz okoliških domov naj zaprejo okna. Požar gasijo gasilci iz PGD Postojna in okoliških gasilskih društev. Po neuradnih podatkih naj bi se požar razširil zaradi eksplozije silosa, še poroča omenjeni radio.Več sledi ...