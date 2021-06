Dramatična noč, dva sta dobila kisik

Ob 4.34 je na Gasparijevi ulici, občina Cerknica, v kurilnici stanovanjskega objekta gorel električni bojler. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili domačini.



Gasilci PGD Cerknica so opravili strokovni ogled s termo kamero, ter prezračili objekt. Ekipa nujne medicinske pomoči Cerknica je opravila preventivni pregled treh oseb zaradi morebitne zastrupitve z dimom.



V četrtek ob 21.50 pa je na Ljubljanski cesti v Domžalah zagorelo v kuhinjskem delu podjetja za dostavo hitre hrane.



Posredovali so gasilci CPV Domžale in PGD Domžale mesto, ki so požar omejili in ga pogasili. Vzrok požara bo poiskala policija.



Dve osebi, ki sta se nadihali dima so gasilci nudili pomoč s kisikom do prihoda reševalcev iz Domžal in Kamnika, ki so ju prevzeli ter odpeljali na internistično prvo pomoč v Ljubljano.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: