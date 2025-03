Drama za štirimi stenami sredi belega dne, na pomoč je odhitela policija

Ptujski policisti so se v soboto okrog 13.15 odzvali na klic o kršitvi javnega reda v zasebnem prostoru. Ko so prišli na kraj, so ugotovili, da je 29-letni moški, pod vplivom alkohola žalil svojo zunajzakonsko partnerico, poroča mariborska policijska uprava.

»Čeprav so policisti kršitelju ukazali, da z žaljenjem preneha ter ga opozorili, da bodo v nasprotnem primeru zoper njega uporabljena prisilna sredstva, kršitelj ukazov in opozoril ni jemal resno oziroma jih ni upošteval, so zato bili primorani zoper njega uporabiti telesno silo in sredstva za vklepanje in vezanje,« še poročajo policisti.

Kršitelj je bil že ob prihodu policistov vidno telesno poškodovan, o čemer so bili obveščeni tudi reševalci, ki so kršitelju na kraju nudili prvo pomoč. Nato je bil kršitelj odpeljan v Splošno bolnišnico Ptuj, kjer je ostal na zdravljenju. Policisti so kršitelju izdali plačilni nalog zaradi kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru.