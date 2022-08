Drama v Trnovem ob Soči: po nočnem kopanju dekleti nista izplavali

V ponedeljek ob 21.22 se je pod kampom v Trnovem ob Soči, v občini Kobarid, odvijala prava drama. Pri nočnem kopanju v reki Soči dvema dekletoma ni uspelo izplavati na obrežje. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje so ju še pred prihodom gasilcev PGD Kobarid in reševalcev postaje GRS Tolmin iz reke rešili prisotni. Gasilci in gorski reševalci so pomagali reševalcem NMP ZD Tolmin pri oskrbi in transportu deklet.