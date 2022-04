Drama v trgovskem centru, 21-letnica udarila prodajalko in pobegnila

Policiste policijske postaje Krško so okoli v ponedeljek 11. ure poklicali na pomoč iz nakupovalnega središča v Krškem, kjer naj bi neznanci ukradli več artiklov.

Kot poroča tamkajšnja policijska uprava, so se možje v modrem takoj odzvali in izvedli aktivnosti za izsleditev storilcev, ki so jih prijeli na območju Krškega.

Ugotovili so, da je 21-letnica v otroški voziček zložila več artiklov in brez plačila zapustila prodajalno. Njeno početje je opazila prodajalka in jo pozvala k vračilu ukradenega, vendar jo je 21-letnica udarila in pobegnila.

Policisti so ugotovili tudi identiteto štirih sostorilcev in jim zasegli skrite ukradene predmete. Peterico bodo kazensko ovadili.