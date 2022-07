Drama v trgovini v Velenju: zalotili so ga pri nečednih poslih

V eni od trgovin v Velenju je bilo v ponedeljek napeto vzdušje. Kot so sporočili s policijske uprave Celje, so policisti zaradi kršitve javnega reda in miru do streznitve pridržali občana, ki ga je varnostnik v trgovini zalotil pri tatvini športnih copat in zvočnika.

Občan se je varnostniku agresivno uprl in razgrajal ter poškodoval vrata v enem od prostorov trgovine.