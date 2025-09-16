Drama v stanovanju v Kopru! Sestri sta se sprli, mlajša odprla predal z noži

Danes ob 9.19 so policisti posredovali v stanovanju v Kopru, od koder je poklicala 39-letna ženska in prijavila, da sta se doma sprli s 36-letno sestro, ki ji je zagrozila z nožem. Policisti so ugotovili, da sta se sestri sprli in prerivali, med sporom pa je mlajša odprla predal z noži.

Starejša sestra je pobegnila

Do ogrožanja z nožem ni prišlo, saj je starejša sestra kraj zapustila, preden je kršiteljica vzela nož v roke. Zoper kršiteljico bo uveden prekrškovni postopek zaradi kršitev določil zakona o javnem redu in miru, so navedli na PU Koper.