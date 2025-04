Drama v stanovanjskem bloku: 25-letnik sredi noči kričal in razbijal

Mariborski policisti so ponoči, nekaj minut pred 4. uro, prejeli klic stanovalca stanovanjskega bloka. Obvestil jih je, da neki moški vpije in razbija.

Policisti so na kraju dejanja izsledili 25-letnega kršitelja, ki je pod vplivom alkohola kršil javni red in ni upošteval ukazov policistov. Ker kršitve ni prenehal, so bili policisti primorani uporabiti telesno silo ter sredstva za vklepanje in vezanje. Prav tako so kršitelju odredili pridržanje do streznitve ter mu izdali plačilni nalog zaradi več kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru, poroča mariborska policijska uprava.