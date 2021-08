Drama v Ljubljani: v pretepu z nožem dve osebi huje poškodovani

V središču Ljubljane se je zgodaj zjutraj zgodil pretep, v katerem je bilo udeleženih več oseb.



Policijska uprava Ljubljana navaja, da sta bili dve osebi huje poškodovani z ostrim predmetom in so ju prepeljali v ljubljanski klinični center, a njuni življenji nista ogroženi. Druge osebe so se pred prihodom policije na kraj razbežale.



Policisti, ki so bili o pretepu obveščeni nekaj po 5. uri zjutraj, nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: