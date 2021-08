Drama v središču Ljubljane: napadli Šveda, varnostnika in občana

V nedeljo zgodaj zjutraj so ljubljanske policiste obvestili o roparski tatvini.



Državljana Švedske, ki je bil v družbi dekleta v središču Ljubljane, sta ogovorila osumljenca in mu med tem odtujila telefon ter denarnico.



Oškodovanec je tatvino opazil, poroča PU Ljubljana, zato sta z dekletom zahtevala, da odtujene predmete vrneta. Osumljenca sta ju fizično napadla, kar so poskušali preprečiti varnostnika bližnjega lokala in še mimoidoči občan.



Roparja sta začela groziti z nožem in pri tem lažje poškodovala občana, nato sta s kraja pobegnila.



Na kraj je bilo napotenih več patrulj, ki so prvega 20-letnega osumljenca na podlagi obvestila varnostnikov prijeli v bližini. Kmalu po dogodku je bil na območju Viča prijet tudi drugi, 27-letni osumljenec, ki je s kraja pobegnil s skirojem.



Obema so policisti odvzeli prostost, pri tem so pri 27-letniku našli tudi predmete, za katere se sumi da izvirajo iz drugih kaznivih dejanj ter manjšo količina prepovedane droge konoplja.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Osumljenca bosta zaradi sumov kaznivih dejanj roparske tatvine in lahke telesne poškodbe privedena k preiskovalnemu sodniku.

