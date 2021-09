Drama v Semiču zaradi bombe, ki je ni bilo: policija išče anonimneža

V sredo ob 15.37 so policisti prejeli anonimno obvestilo, da je v eni izmed cerkva na območju Semiča nastavljena bomba. »Nemudoma je bilo na kraj napotenih več policistov, ki so zavarovali širše območje dveh cerkva, evakuirali ljudi, ki so se nahajali v enem objektu in zaprli dovozne ceste. S pomočjo vodnika so s službenim psom za iskanje eksploziva pregledali objekte in okolico in ugotovili, da eksplozivnega sredstva ni bilo in ni nevarnosti za ljudi. Policisti in kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in aktivnostmi za izsleditev osumljenca kaznivega dejanja Zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost,« so sporočili (nelektorirano) iz PU Novo mesto.



Ob tem so pojasnili, kaj pomeni zloraba znamenj za pomoč in nevarnost (309. člen KZ-1) in kakšna kazen grozi tistim, ki to zlorabijo. »Kdor zlorabi znamenje za pomoč ali znamenje za nevarnost ali neutemeljeno kliče na pomoč ali lažno sporoči, da grozi nevarnost in s tem povzroči, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe ali neupravičeno uporabile sredstva sistema zaščite, reševanja in pomoči, se kaznuje z zaporom do treh let.« Če je bilo z dejanjem iz prejšnjega odstavka preprečeno ali ovirano delo pravosodnih ali drugih državnih organov in je bila s tem preprečena storitev uradnega dejanja ali povzročena večja premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

