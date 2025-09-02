Drama v Sečovljah: reka zalila voznico, morali so posredovati gasilci (FOTO)

Neurje, ki je danes prizadelo slovensko Istro, je povzročilo nove dramatične prizore. Povezovalna cesta med Sečovljami in Dragonjo je še vedno zaprta, saj območje prekrivajo poplavne vode. Prav tam se je zgodila tudi prometna nesreča – deroča reka je zalila avtomobil z voznico vred. Na pomoč so nemudoma priskočili gasilci PGD Piran, ki so žensko iz nevarne situacije rešili s hitro in požrtvovalno intervencijo.

»Naši fantje so na terenu opravili več nalog, med drugim pa rešili osebo, ujeto v avtomobilu, ki ga je zajela deroča voda,« so med drugim zapisali v objavi.

Reka Dragonja še naprej poplavlja v spodnjem toku, njen pretok pa se počasi zmanjšuje. Po podatkih hidrologov se bodo v prihodnjih urah zmanjševale tudi poplavljene površine med Sečovljami in krajem Dragonja. Popoldne naj bi začele upadati tudi druge reke, a strokovnjaki opozarjajo, da lahko ob morebitnih novih padavinah vodotoki v slovenski Istri ponovno narastejo.

Rdeče opozorilo in svarila prebivalcem

Kot smo že poročali, je močno neurje povzročilo hiter dvig vodostaja rek Dragonja, Drnica, Badaševica in Rižana. Občinski štab Civilne zaščite Piran in regijski štab Civilne zaščite Obalne regije prebivalce pozivata, naj ostanejo v svojih domovih in se ne izpostavljajo nevarnosti. Opozarjajo, naj se ne vozijo po cestah v bližini rek in dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb.

Agencija RS za okolje je zaradi visokovodnih razmer izdala rdeče opozorilo za slovensko Istro. Na območju Obale so padavine izredno obremenile vodne tokove, kar povečuje tveganje za nova poplavljanja in zamašitve infrastrukture.

Hidrologi svarijo: nevarnost še ni mimo

Čeprav se pretoki rek trenutno umirjajo, strokovnjaki opozarjajo, da so tla močno namočena. To pomeni, da lahko ob ponovnem nalivu hudourniški vodotoki in manjše reke v zelo kratkem času znova dosežejo nevarne pretoke.

Slovenska Istra tako ostaja v pripravljenosti, gasilci in druge službe pa še naprej bdijo nad poplavljenimi območji. Današnji prizor zalitega avtomobila v Sečovljah je kruto opozorilo, kako hitro lahko deroče vode ogrozijo življenja.