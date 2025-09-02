PODIVJANO VREME

Drama v Sečovljah: reka zalila voznico, morali so posredovati gasilci (FOTO)

Reka Dragonja še naprej poplavlja v spodnjem toku, njen pretok pa se počasi zmanjšuje.
Fotografija: Voda je zalila voznico, posredovali so gasilci. FOTO: Gasilci Piran/Facebook
Odpri galerijo
Voda je zalila voznico, posredovali so gasilci. FOTO: Gasilci Piran/Facebook

N. P.
02.09.2025 ob 16:01
02.09.2025 ob 16:25
N. P.
02.09.2025 ob 16:01
02.09.2025 ob 16:25

Poslušajte

Čas branja: 2:29 min.

Neurje, ki je danes prizadelo slovensko Istro, je povzročilo nove dramatične prizore. Povezovalna cesta med Sečovljami in Dragonjo je še vedno zaprta, saj območje prekrivajo poplavne vode. Prav tam se je zgodila tudi prometna nesreča – deroča reka je zalila avtomobil z voznico vred. Na pomoč so nemudoma priskočili gasilci PGD Piran, ki so žensko iz nevarne situacije rešili s hitro in požrtvovalno intervencijo.

»Naši fantje so na terenu opravili več nalog, med drugim pa rešili osebo, ujeto v avtomobilu, ki ga je zajela deroča voda,« so med drugim zapisali v objavi.

Reka Dragonja še naprej poplavlja v spodnjem toku, njen pretok pa se počasi zmanjšuje. Po podatkih hidrologov se bodo v prihodnjih urah zmanjševale tudi poplavljene površine med Sečovljami in krajem Dragonja. Popoldne naj bi začele upadati tudi druge reke, a strokovnjaki opozarjajo, da lahko ob morebitnih novih padavinah vodotoki v slovenski Istri ponovno narastejo.

Rdeče opozorilo in svarila prebivalcem

Kot smo že poročali, je močno neurje povzročilo hiter dvig vodostaja rek Dragonja, Drnica, Badaševica in Rižana. Občinski štab Civilne zaščite Piran in regijski štab Civilne zaščite Obalne regije prebivalce pozivata, naj ostanejo v svojih domovih in se ne izpostavljajo nevarnosti. Opozarjajo, naj se ne vozijo po cestah v bližini rek in dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb.

Agencija RS za okolje je zaradi visokovodnih razmer izdala rdeče opozorilo za slovensko Istro. Na območju Obale so padavine izredno obremenile vodne tokove, kar povečuje tveganje za nova poplavljanja in zamašitve infrastrukture.

image_alt
Živite ob Dragonji, Drnici, Badaševici in Rižani? Ne hodite iz hiš! (FOTO in VIDEO)

Hidrologi svarijo: nevarnost še ni mimo

Čeprav se pretoki rek trenutno umirjajo, strokovnjaki opozarjajo, da so tla močno namočena. To pomeni, da lahko ob ponovnem nalivu hudourniški vodotoki in manjše reke v zelo kratkem času znova dosežejo nevarne pretoke.

Slovenska Istra tako ostaja v pripravljenosti, gasilci in druge službe pa še naprej bdijo nad poplavljenimi območji. Današnji prizor zalitega avtomobila v Sečovljah je kruto opozorilo, kako hitro lahko deroče vode ogrozijo življenja.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

poplave neurje Istra vreme opozorilo padavine Arso nevarnost Reka Dragonja

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Nepričakovano umrl Daniel Planinšec
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
Salome ima novo! Pokazala jo je zvestim sledilcem

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Nepričakovano umrl Daniel Planinšec
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
Salome ima novo! Pokazala jo je zvestim sledilcem

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.