Drama v Radovljici: zagorel hlev, živali rešili

Policiste so v sredo okoli 12.30 obvestili o požaru osebnega avtomobila, ki je bil naložen na vlečnem vozilu in parkiran na dvorišču lastnika v Ulici Juleta Gabrovška v Kranju. Po podatkih policije je zagorelo zaradi iskrenja med rezanjem pri odstranjevanju katalizatorja. Požar je lastnik poskušal pogasiti sam, vendar mu ni uspelo; pogasili so ga gasilci GARS Kranj in okolico pregledali s termovizijsko kamero. Avtomobil je pogorel v celoti, vlečno vozilo pa ni bilo poškodovano. Lastnik je oškodovan za okoli 200 evrov.

Pogorel je spodnji del hleva v Radovljici, požar se na ostrešje po zaslugi gasilcev ni razširil.

Radovljiške policiste pa so včeraj okoli dveh zjutraj obvestili, da je zagorel gospodarski objekt. Ogenj je začel gasiti že lastnik, dokončno pa so ga pogasili gasilci. Radovljiškim gasilcem so pomagali Gasilci Lesce in PGD Begunje na Gorenjskem.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, so vse živali pravočasno odpeljali iz objekta. Pogorel je spodnji del, požar se na ostrešje po zaslugi gasilcev ni razširil. Ena oseba je bila odpeljana v zdravstveno ustanovo zaradi nadihanega dima,« sporočajo s kranjske policijske uprave. Kot dodajajo, so policisti kraj požara zavarovali in opravili ogled. Vzrok požara in škoda trenutno še nista znana. Po zaključenem ogledu in zbranih obvestilih bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.