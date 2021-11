Drama v prestolnici: Prodajalka zbežala

V soboto, nekaj minut pred polnočjo, sta osumljenca pristopila do oškodovanca na Trgu republike v Ljubljani ter od njega zahtevala denar. Ker pri sebi ni imel denarja, sta mu ukradla jakno ter zbežala. Približno uro kasneje sta ista osumljenca v Argentinskem parku pristopila do oškodovanca in od njega z nožem v roki zahtevala denar. Ker ga ni hotel izročiti, ga je eden izmed njiju pretepel in mu odvzel gotovino. Z dejanjem sta povzročila za okoli 20 evrov škode, oškodovanca sta lažje ranila. Na podlagi opisa so ponoči policisti v centru Ljubljane enega izmed roparjev izsledili in mu odvzeli prostost. S kazensko ovadbo zaradi tatvine in ropa bodo 18-letnika predali preiskovalnemu sodniku.

V središču Ljubljane je neznanec okoli 12.30 vstopil v prodajalno, z nožem zagrozil prodajalki, da je zbežala iz trgovine. Roparja so ob odhodu iz trgovine do prihoda policistov pridržali mimoidoči. Policisti so 54-letniku odvzeli prostost in ga bodo s kazensko ovadbo zaradi ropa predali preiskovalnemu sodniku.

Na Jesenicah so obravnavali poskus ropa. Neznanec je od prodajalke s pištolo v roki zahteval denar. Ker se je objektu približevala še ena stranka in ker prodajalka ni hotela izročiti denarja, je hrabro pobegnil.

V Škofji Loki so občani zadržali možakarja, ki je v trgovini ukradel za 900 evrov oblačil. Tatvino je opazila prodajalka, trije občani pa so tatu pridržali do prihoda policije. Sledi kazenska ovadba.

Na območju Celja je kandidat za voznika na izpitnem centru predložil ponarejeno PCT-potrdilo. Iz izpitnega centra, kjer dosledno preverjajo PCT-potrdila, so o tem takoj obvestili policiste. Zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje overitve lažne vsebine.