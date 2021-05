Drama v prestolnici: na Križevniški ulici odjeknili streli

Nekaj minut pred 21. uro so na Križevniški ulici v neposredni bližini Mini teatra in Judovskega kulturnega centra odjeknili streli, poročajo v Odmevih. Odjeknilo naj bi šest zaporednih strelov, ki pa naj ne bi bili povezani s protesti v podporo Palestini, je še poročal novinar, ki se je v živo javil s prizorišča in dodal, da ni bilo ranjenih. Novinar je še dodal, da je po strelih zavladala panika, da domnevnega storilca niso prijeli in da je bila Križevniška zaprta



O dogajanju v prestolnici so na PU Ljubljana povedali, da so policisti nekaj pred 21. uro so policisti ob svojem delu na Križevniški ulicislišali poke, o prejeli pa so tudi obvestilo občana. »V dogodku po do sedaj znanih podatkih ni bil nihče poškodovan. Policisti še preverjajo vse okoliščine dogodka, zato vam več informacij trenutno ne moremo podati,« še pravijo na PU Ljubljana.



Več bo kot kaže jasno v soboto.

