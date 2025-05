Drama v Portorožu: najprej se je porušil zid, nato pa je še moški mahal z nožem (FOTO)

Bralec Darko nas je obvestil, da je dopoldne v Portorožu pred neko hišo opazil večje število policistov, gasilcev in reševalcev. Kot smo izvedeli na koprski policijski upravi, so imele tamkajšnje intervencijske enote vse prej kot mirno dopoldne.

Ob 8.11 so bili policisti obveščeni, da se je v Portorožu, nasproti skladišča soli, porušil zid na cesto in ovira promet. Dodatno pa so dobili informacijo, da je na bližnjem objektu, na približno 10 metrov višine, moški, ki maha okoli sebe.

V rokah je držal nož

Policisti so na kraju ugotovili, da se je podrl kamniti zid. Na drugi strani ceste pa je na zapuščenem objektu stal brezdomec, ki je v roki držal nož. Cesto so začasno zaprli.

»Dostop do moškega na strehi je bil zelo otežkočen in nevaren, vendar so ga s pogovorom uspeli prepričati, da je sestopil na podstrešje, zatem pa skupaj s policistom do pritličja. Na kraju je 42-letnika pregledal zdravnik in zanj odredil hospitalizacijo. Poškodovan ni bil nihče, cesta pa je že odprta,« so nam še pojasnili na PU Koper.