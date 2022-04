Drama v Portorožu: med policijskim postopkom se je zgrudil

V četrtek ob 19.11 je 80-letni voznik osebnega avtomobila doma iz Lucije v Portorožu trčil v drevo, nato pa s kraja odpeljal v smeri Valete. Po krajši vožnji je ugotovil, da je poškodva pnevmatike tako huda, da ne bo zmogel nadaljevati poti, zato je ustavil na vozišču. »Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,77 mg/l alkohola, vozniku so odredili še strokovni pregled. Po opravljenem preizkusu alkoholiziranosti se je voznik zgrudil na tla in se poškodoval po glavi, zato je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnico Izola,« pišejo v poročilu PU Koper.

Po prejetem rezultatu strokovnega pregleda bodo policisti napisali obdolžilni predlog.