Drama v Portorožu: 30-letnik pretepel svojega brata, razlog pa bizaren

V torek okoli 4. ure so policisti posredovali v Portorožu, kjer je 30-letni moški napadel in pretepel 20-letnega brata doma iz okolice Kopra, ker starejši mlajšemu ni hotel dati ključev svojega osebnega avtomobila. Med pretepanjem je starejši brat večkrat z rokama udaril po zadnjem steklu osebnega avtomobila in ga razbil, pri tem pa se je tudi sam porezal.

Ob posredovanju policistov ni upošteval ukaza, da s kršitvijo preneha, zato so policisti zoper njega odredili pridržanje, prav tako mu je bil izdan plačilni nalog.