Drama v pekarni v Komendi: delavki izvlekel roko iz stroja

Ob 10.29 je prišlo do delovne nesreče v pekarni na Kranjski poti v Komendi. Aktivirani so bili gasilci PGD Kamnik, PGD Komenda in PGD Moste ter reševalci NMP Kamnik.

Ponesrečeni delavki je še pred prihodom enot na kraj dogodka, krajan uspel izvleči roko iz delovnega stroja, so poročali na upravi za zaščito in reševanje.

Gasilci so poškodovano oskrbeli do prihoda reševalcev NMP Kamnik, ki so jo odpeljali v UKC Ljubljana.