Drama v okolici Ajdovščine: zagrabil nož, bratu zabrusil: »Ubil te bom!«

O grozljivem nasilju, ki se je dogajalo v sredo, poročajo novogoriški policisti.

»Ubil te bom!«

Tako je v okolici Ajdovščine moški doma napadel brata, v prepiru pa je posegel po nožu in mu zagrozil, da ga bo ubil.

Policisti so odšli na kraj, nož so zasegli, zoper osumljenca pa bodo podali kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.