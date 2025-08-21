GROŽNJE

Drama v okolici Ajdovščine: zagrabil nož, bratu zabrusil: »Ubil te bom!«

Dogajalo se je v sredo.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent/delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent/delo

M. U.
21.08.2025 ob 20:47
M. U.
O grozljivem nasilju, ki se je dogajalo v sredo, poročajo novogoriški policisti.

»Ubil te bom!«

Tako je v okolici Ajdovščine moški doma napadel brata, v prepiru pa je posegel po nožu in mu zagrozil, da ga bo ubil.

image_alt
Policisti so odšli na kraj, nož so zasegli, zoper osumljenca pa bodo podali kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

 

