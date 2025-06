Drama v Novem mestu! Pijanemu zasegli vozilo, prišel njegov sorodnik in začel na prisotne vpiti

PU Novo mesto poroča o več primerih zasegov vozil kršiteljem. V Novem mestu na Kolodvorski cesti so policisti tako ustavili 35-letnega voznika osebnega vozila Opel Astra. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi tega so mu vozilo zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. V Novem mestu na Kandijski cesti so policisti ustavili 19-letnega voznika kolesa s pomožnim motorjem znamke Sym. Pri kontroli so ugotovili, da je vozilo predelano in tako presega najvišjo dovoljeno hitrost. Vozilo so policisti zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžillni predlog.

Pijan in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

V naselju Jama so policisti ustavili 59-letnega voznika osebnega vozila znamke Škoda Fabia. Ugotovili so da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, poleg tega pa so policisti še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,63 miligramov alkohola. Vozilo zasegli in zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Kršitelju zasegli vozilo, drugega kršitelja pridržali

Na kraj postopka je prišel 24-letni sorodnik kršitelja, ki je sedel v zaseženo vozilo, z namenom, da ga odpelje in tako prepreči zaseg vozila. Policista sta mu ukazala da vozilo zapusti, kar je sicer upošteval, vendar pa se je po izstopu takoj razburil in začel na prisotne vpiti in jih žaliti. Policisti so ga na početje opozorili in mu ukazali da preneha, kar pa ni upošteval, in s kršitvijo nadaljeval, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.