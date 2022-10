Drama v naselju: v jutranjih urah sta se stepla moški in ženska

V četrtek zjutraj sta se v enem od naselij v novogoriški občini sprla moški in ženska, nato pa še stepla. Policisti PP Nova Gorica so njej zaradi nasilnega in drznega vedenja izdali plačilni nalog, moškega pa bodo kazensko ovadili zaradi suma povzročitve lahke telesne poškodbe.

O dogodku je policija obvestila pristojne pravosodne organe.