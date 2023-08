Drama v naselju Lokev: mama v avto odložila otroka, potem pa …

O pravi drami poroča Uprava za zaščito in reševanje. Ob 15.56 so v naselju Lokev, v občini Sežana, gasilci ZGRS Sežana s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila in iz njega rešili otroka. Vozilo se je samo zaklenilo, ko je mati vanj odložila otroka in zaprla vrata.