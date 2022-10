Drama v nakupovalnem središču: ljudje pobegnili iz objekta, dva ostala ujeta

Danes ob 6.20 je v trgovskem centru v občini Kamnik prišlo do izpusta nevarnih plinov, poroča uprava za zaščito in reševanje. Tja so prihiteli gasilci PGD Kamnik – 21 oseb je bilo ob njihovem prihodu že zunaj objekta, dve pa sta ostali ujeti v zadimljenem objektu in so ju gasilci rešili. Gasilci so zavarovali kraj dogodka in izvedli ogled, naknadno je bilo aktivirano še društvo PGD Duplica. Tam so bili tudi policija, varnostna služba in upravnik objekta.

Gasilci so z meritvami ugotovili povišano vrednost ogljikovega monoksida v objektu, zato so objekt temeljito prezračili. Ko je koncentracija padla pod dovoljeni nivo, je upravnik lahko objekt odprl za obratovanje.

