Drama v Mostah, ena oseba poškodovana: policija išče dva zlikovca

V torek popoldan so bili policisti obveščeni, da sta dva do sedaj neznana storilca vstopila v eno izmed trgovin na območju Most. Eden je z artikla odstranil zaščito, nato pa z njim odšel mimo blagajne, ne da bi ga plačal. Pri tem ga je zalotil varnostnik, ki je osumljenca poskušal zadržati, a se ta pa uprl in nato skupaj še z drugo osebo zbežal s kraja dogodka.

V dogodku je bil varnostnik po prvih podatkih lažje poškodovan.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.