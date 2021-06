Drama v Mariboru: ugriznil prodajalko in razbil tri avtomobile

»Polnila sem hladilnik, ko je v trgovino vstopil s kužkom. Opozorila sem ga, da z njim ne sme noter, on pa je hotel, da psa pobožam. Ker ga nisem hotela, me je kar ugriznil v ramo,« nam je zaupala trgovka v Tuševi trgovini na mariborskem Pobrežju, ki pa svoje identitete ni želela razkriti. »Imam modrico, nisem bila pri zdravniku,« je še pojasnila, na nadaljnja vprašanja pa ni želela odgovarjati. Za njim razpisano iskanje Običajno poročamo o psih, ki jih lastniki nimajo v oblasti in vsake toliko napadejo človeka. Tokrat je odtis svojih zob na rami prodajalke pusti...