Drama v Mariboru: mamici v Dravo padel voziček z otrokom

V reki Dravi je včeraj malo po poldnevu pristal voziček z otrokom, ki naj bi bil star 18 mesecev, je poročal Večer.

Zgodilo se je v bližini Koroškega mostu, na pomoč materi pa so priskočili mimoidoči. Mamica je Ukrajinka, otrok pa je po tem, ko sta ga moška skupaj z vozičkom izvlekla iz Drave, zajokal, tako da so si vsi oddahnili.

Pretreseno mamico in otroka so odpeljali na pregled v UKC Maribor.

Policijska uprava Maribor za Slovenskenovice.si o dogodku pojasnjuje, da do zdaj zbrane informacije kažejo, da se je ženska, tuja državljanka, z otrokom sprehajala ob Dravi, ko je hotela nekaj pobrati s tal. Voziček z otrokom se je takrat odpeljal po brežini v reko: »Ženski ni uspelo potegniti vozička iz vode, na njene klice po pomoči pa se je odzvalo več občanov. Dva sta skočila v vodo in iz reke rešila voziček z otrokom. Na kraj so prispeli reševalci in otroka odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na opazovanju.«