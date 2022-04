Drama v Mariboru: Elmira D. naj bi vrgli z balkona

Prava drama se je minulo nedeljo odvijala v Sernčevi ulici v Mariboru, kjer je iz tretjega nadstropja stavbe padel moški. Po dogodku se je družba, ki je bila z njim, razbežala, zato se je sprva zdelo, da so ga iz stanovanja v bloku zagotovo namerno potisnili v globino, je poročal časnik Večer.

Kristjan Pfeifer FOTO: Aleš Andlovič

Očitno to sumijo tudi kriminalisti, še zlasti zato, ker gre pri večini vpletenih, tudi pri žrtvi, za stare znance policije. Po drugi verziji naj bi Mariborčan, in sicer 39-letni Elmir D., z balkona skočil oziroma padel sam, ko je bežal pred napadalci. Ob padcu se je posebno hudo poškodoval, opazila ga je ženska in poklicala pomoč. Odpeljali so ga v UKC Maribor, njegovo življenje ni več ogroženo, policisti pa so se z njim že pogovorili.

Poškodovani 39-letnik je policistom povedal, da sta ga z balkona potisnila dva moška, po besedah Anite Kovačič Čelofiga pa so kriminalisti kmalu ugotovili, da so bili poleg poškodovanega vpleteni še štirje. »Gre za 29-letnika iz okolice Ptuja in za še tri moške z območja Maribora, stare 45, 37 in 32 let,« je dejala. Policisti so še isti dan odvzeli prostost 29-letniku in ga v torek privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zaradi ponovitvene nevarnosti zanj odredil pripor.

Stari znanec policije

Po podatkih Večera se je v priporu znašel stari znanec policije Kristijan Pfeifer, o katerem smo pisali tudi v Slovenskih novicah. Je namreč eden iz četverice napadalcev, ki je oborožena z nožem in teleskopsko palico 26. maja 2018 v Krčevini pri Vurberku hotela obračunati z Žanom Tomićem. Okrog treh zjutraj se je ta pripeljal domov.

Odpeljali so ga v UKC Maribor, njegovo življenje pa ni več ogroženo.

Sprva so poškodovali avtomobil, nato sta napadalca hotela nasilno vstopiti tudi v hišo in pri tem grozila dvajsetletniku, ki je njun napad le s težavo zadrževal, saj je Pfeifer z nožem proti njemu zamahoval skozi okno, Sašo Vidovič pa se je medtem lotil vrat. Dogajanje je prebudilo Žanovega očeta Janka Tomića, vzel je pištolo glock in začel streljati na napadalce. Smrtno je ranil 29-letnega Žana Kreslina, ki je umrl nedaleč od hiše, dve rani pa je zadal tudi Pfeiferju. Za uboj Kreslina in poskuse uboja Pfeiferja, Vidoviča in četrtega napadalca Ena Mlakarja je dobil devet let zapora. Po mnenju tožilstva bi zadoščali že streli v zrak z balkona, saj so se napadalci po njih obrnili in začeli bežati, usodni strel Kreslinu in poškodbo Pfeiferja pa je povzročil s streljanjem v hrbet. Pfeifer je bil za svojo vlogo obsojen na 20 mesecev zapora.

Poškodovani 39-letnik je policistom povedal, da sta ga z balkona potisnila dva moška.

Pfeifer naj bi se tudi po prihodu iz zapora zapletel v najmanj dva obračuna – enkrat naj bi bil on tisti, ki je hudo poškodoval 18-letnika, drugič pa jo je skupil sam in bil celo zaboden –, zdaj pa se je torej spet znašel na hladnem. Policija je v torek sicer prijela tudi vse tri Mariborčane, ki so domnevno vpleteni v zadnji incident, a jih po zaslišanju izpustila na prostost. Policisti za zdaj preiskujejo kaznivo dejanje nasilništva.