Drama v Luciji: iz morja potegnili utopljenca

V četrtek popoldne se je v Portorožu odvijala prava drama. Ob 18.27 so v Marini Portorož prisotni iz morja potegnili utopljenca, ki je ob oživljanju spet zadihal. Reševalci nujne medicinske pomoči so ga prepeljali v izolsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje. Drama se je iztekla srečno.Podobno dogajanje nekaj ur prej v Strunjanu pa je imelo tragičen konec. Ob 11.21 so na plaži Salinera v Strunjanu reševalci iz vode izvlekli utapljajočo se osebo.