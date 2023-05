Drama v Ložicah: 61-letna voznica ostala ujeta med železniškima zapornicama

Kot poročajo policisti, sta zjutraj trčila vlak in osebni avto v naselju Ložice v občini Kanal ob Soči. 61-letna voznica osebnega avtomobila je vozila po lokalni cesti Plave–Anhovo proti središču naselja Ložice. Pri tem je zapeljala na označen in zavarovan prehod čez železniško progo v času, ko so se zapornice spuščale, in je ostala ujeta med zapornicama.

Poškodovan nihče, voznica dobila plačilni nalog

Takrat je iz naselja Plave proti Anhovemu pripeljal potniški vlak. Ko je strojevodja opazil vozilo med zapornicama, je nemudoma aktiviral hitro zavoro in začel oddajati zvočne signale.

Nastala je materialna škoda.

Kljub zaviranju je s sprednjim delom vlaka trčil v zadnji del osebnega avtomobila. V prometni nesreči ni bil nihče telesno poškodovan, na vozilih je nastala materialna škoda. Prometni policisti so povzročiteljici nesreče izdali plačilni nalog.