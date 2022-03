Drama v ljubljanskem vrtcu: poglejte, kaj se je zgodilo

Danes okoli 8. ure se je v enem od ljubljanskim vrtcev odvijala prava drama. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je začelo kaditi iz elektro omarice v otroški igralnici vrtca na Gabrščkovi ulici.

Gasilci GB Ljubljana so prihiteli na kraj, še pred tem pa je ena od zaposlenih izklopila glavno stikalo v notranji elektro omarici, iz katere sta se širila dim in vonj po zažganem. Naj še dodamo, da so vzgojiteljice z otroki zapustile vrtec.

Gasilci GB Ljubljana so na kraju ugotovili, da požara in zadimljenosti prostorov ni več, še vedno pa je bil prisoten vonj po zažganem. Dežurni elektro službe je v zunanji omarici izklopil dovod elektrike do objekta, pregledal omarico, iz katere je izhajal dim, in podal navodilo za pregled inštalacij.

Gasilci so s toplotno kamero pregledali omarico in njeno okolico, z detektorjem plina pa izvedli meritve v objektu, vendar posebnosti niso zaznali.

