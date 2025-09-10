KAZNIVO DEJANJE

Drama v Ljubljani: policisti vklenili žensko, poglejte, kaj so našli pri njej

Trem osumljencem so začasno odvzeli prostost, nato pa na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Igor Zaplatil/Delo
Simbolična fotografija. FOTO: Igor Zaplatil/Delo

N. Č.
10.09.2025 ob 13:37
10.09.2025 ob 14:02
N. Č.
10.09.2025 ob 13:37
10.09.2025 ob 14:02

Na družbenem omrežju Reddit so se razvnela ugibanja o nenavadnem dogajanju na eni od ulic za Bežigradom. Ljubljančani so poročali o pravi policijski akciji: na kraju so bila tri policijska vozila, na tleh pa vklenjena ženska. Celotno območje so policisti zavarovali s trakom, naslednje jutro pa so se tja vrnili še enkrat.

Eden izmed mimoidočih je zapisal, da je ob 5.45 videl policijski kombi, drugi pa je dodal, da je kasneje tam stal še en policijski avtomobil. Kot so komentirali sosedje, naj bi osumljenka »požela njivo trave«, policija pa je pridelovalce odpeljala v lisicah.

Trem odvzeli prostost

Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da so opravljali naloge policije v povezavi s sumi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. V okviru postopka so trem osumljencem začasno odvzeli prostost, nato pa na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo. Pri tem so zasegli manjše število sadik konoplje.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah primera in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

