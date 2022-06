V Ljubljani z masko na obrazu oropal bencinski servis

V torek okoli 21.30 so bili policisti obveščeni o ropu na bencinskem servisu na Šmartinski cesti v Ljubljani. Neznanec je vstopil v prodajalno in od uslužbenke zahteval denar. »Svoje zahteve je podkrepil z ostrim predmetom. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in zbežal,« poroča PU Ljubljana.

Storilec je moški, izredno suhe postave, visok od 175 do 180 centimetrov, oblečen je bil v temno sive hlače in jopico z belo zadrgo, obut je bil v superge črne barve z belim podplatom, nosil je sončna očala, čez obraz je imel masko iz tekstila, govoril pa je slovensko.

Policisti prime še raziskuje.