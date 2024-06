Drama v Ljubljani: vlomil je v hišo, a tega zagotovo ni pričakoval

V soboto nekaj pred 22. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni o sumljivi osebi ob hiši na območju Viča. Policisti, ki so prvi prispeli na kraj, so v objektu izsledili 55-letnega državljana Slovenije, ki je iz hiše poskušal odtujiti nakit in gotovino.

Osumljencu, ki je bil s strani policije že večkrat obravnavan, so odvzeli prostost in bo v naslednjih dneh s kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja velike tatvine, priveden k preiskovalnemu sodniku.