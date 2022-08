Drama v Ljubljani, sredi noči zagorel tobogan

Ob 0.22 je na Vodnikovi cesti v Ljubljani gorel otroški tobogan na otroškem igrišču, poroča uprava za zaščito in reševanje. Požar so pogasili gasilci Gasilske brigade Ljubljana.

Okoli poldruge ure pa je na Levičnikovi ulici v Ljubljani gorelo osebno vozilo. Požar so pogasili policisti pred prihodom gasilcev GB Ljubljana in PGD Zgornja Šiška, ki so nato preventivno pregledali vozilo in okolico.