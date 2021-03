Drama v Ljubljani, pričakal jo je v grmovju

V ponedeljek okoli 6.30 so ljubljanski policisti bili obveščeni o ropu na Kranjčevi ulici v Ljubljani. Pred kolesarko je iz grmovja stopil neznanec, da je morala ustaviti, nato pa je pograbil njen nahrbtnik v košari kolesa. Ker nahrbtnika ni izpustila, jo je poškropil z neznanim pršilom in z nahrbtnikom zbežal. Oškodoval jo je za nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo preiskavo.



Opis storilca: visok okoli 180 cm, suhe postave, star 40 do 50 let, oblečen v črna oblačila, na glavi je imel črno kapo in smučarska očala.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: