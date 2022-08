Najprej je bil žrtev poskusa uboja, čez dve leti je v Depali vasi streljal z motorja, aprila letos pa naj bi sredi belega dne oropal popolnega neznanca. Vse to ima pri svojih 22 letih življenja že za sabo Evris Ramić iz Ljubljane. Mladenič se je 10. aprila letos spet znašel za rešetkami, za katerimi je zaradi dogajanja v Depali vasi, pa tudi še enega greha iz preteklosti, že odsedel skupno eno leto in pol. Tistega aprilskega dne si je, kot je prepričano tožilstvo, med 10.20 in 10.40 za tarčo vzel Bojana V. Rop se je končal pri tej poslovni stavbi na Celovški cesti v Ljubljani. Foto: Uroš Hoče...