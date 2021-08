Drama v Krškem: drogiran Ljubljančan skočil v Savo

Krški policisti, policisti vodnikov službenih psov, vodniki reševalnih psov ZRPS Dolenjska in gasilci PGE Krško so v četrtek ob 9.30 končali iskanje 21-letnika Ljubljančana. Ta je v Krškem okoli 4. ure skočil v Savo, jo preplaval, nato pa se je v Krškem za njim izgubila vsaka sled. Znanci, ki so bili z njim, so poklicali na številko 112, regijski center za obveščanje iz Brežice pa je o tem obvestil policiste. V Krškem in okolici so ga iskali s pomočjo reševalnih psov, gasilci pa so s čolnom pregledovali Savo.



»Po prvih ugotovitvah se je 21-letnik nahajal na zabavi in od sedaj še neznane osebe zaužil prepovedano drogo, zaradi katerih je dobil hude blodnje in preganjavico. Pobegnil je iz kraja zabave, skočil v reko, jo preplaval in nato hodil po mestu in se skrival pred "preganjalci",« poroča (nelektorirano) PU Novo mesto. Ko so ga našli, je še vedno kazal znake učinkov prepovedanih drog in bil v slabem psihičnem stanju, zato so poklicali zdravnika in reševalce. Po pregledu so ga odpeljali v brežiško bolnišnico in o tem tudi obvestili starše.



Zaradi suma omogočanja uživanja prepovedanih drog so se v delo vključili tudi kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto.

