Drama v Kranju: v lokalu sta se sprla, zato ga je napadel z ostrim predmetom

Kranjski policisti so bili v nedeljo popoldne obveščeni, da sta se v gostinskem lokalu sprla gosta. Po do zdaj zbranih obvestilih policije je bila z ostrim predmetom v sporu telesno poškodovana ena oseba.

Poškodovanemu je na kraju prvo pomoč ponudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Utrpel je lažje poškodbe. Moški, ki ga je poškodoval z ostrim predmetom, je bil izsleden in mu je bilo odrejeno pridržanje.

Policisti so opravili ogled kraja dejanja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in postopek vodijo v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper življenje in telo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, še poroča kranjska policijska uprava.