Drama v Kranju: promet obstal, iz Kokre reševali moškega

Most čez reko Kokro na eni najprometnejših cest v Kranju je bil danes zaradi intervencije dlje časa zaprt za promet. Pod mostom so namreč reševali moškega, ki je po ugotovitvah policistov zdrsnil s pobočja in se pri tem poškodoval.

Moškega so v kanjonu Kokre pod mostom na Cesti Staneta Žagarja našli nekaj po 11. uri. Steklo je reševanje, med katerim so most in s tem odsek glavne ceste skozi Kranj zaprli. Moški je bil huje poškodovan in so ga s helikopterjem odpeljali v zdravstveno ustanovo. Nato so cesto okoli 13. ure znova odprli za promet.

Kriminalisti so opravili ogled kraja dogodka. Okoliščine kažejo, da je moški padel med gibanjem po brezpotju na pobočju nad reko, so sporočili s Policijske uprave Kranj in dodali, da ni šlo za padec z mostu, temveč je bil ta zaprt zgolj zaradi reševanja. Glede na do sedaj zbrana obvestila je tuja krivda za padec moškega izključena, postopek pa še poteka.