Drama v kranjskem lokalu: enega gosta odpeljali v bolnišnico, enega v pripor

V enem izmed gostinskih lokalov v Kranju sta se v nedeljo sprla gosta. Eden je med prepirom drugega lažje telesno poškodoval z ostrim predmetom. Osumljenca so policisti izsledili, ga pridržali in ga v ponedeljek privedli k preiskovalnemu sodniku pristojnega okrožnega sodišča; ta je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Poškodovanemu moškemu je v nedeljo na kraju dogodka prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Osumljenca je policija izsledila in mu odredila pridržanje. V ponedeljek so ga zaradi utemeljenega suma izvršitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zanj odredil pripor.