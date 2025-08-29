Drama v Kopru, sosed ga je po glavi lopnil z lopato

V četrtek dopoldne je v Kopru prišlo do medsosedskega spora, ki se je končal s poškodbami. Kot poroča koprska policijska uprava, je 70-letnik napadel 76-letnega soseda. Z lopato ga je udaril po glavi in ga pri tem poškodoval. Na pomoč so odhiteli reševalci.

»Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja Povzročitev lahke telesne poškodbe,« so koprski policisti še zapisali v sporočilu za javnost.

Sicer pa so na območju Policijske uprave Koper v zadnjih 24 urah zaradi kršitve javnega reda in miru smo opravili 7 intervencij na javnem kraju, 4 pa v zasebnih prostorih. Med kaznivimi dejanji so zabeležili dva vloma, dve tatvini, povzročitev telesne poškodbe, poškodovanje tuje stvari ter ponarejanje denarja.