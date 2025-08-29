POŠKODBE

Drama v Kopru, sosed ga je po glavi lopnil z lopato

Dogajalo se je v dopoldanskih urah.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images

N. B.
29.08.2025 ob 14:41
N. B.
29.08.2025 ob 14:41

Poslušajte

Čas branja: 0:59 min.

V četrtek dopoldne je v Kopru prišlo do medsosedskega spora, ki se je končal s poškodbami. Kot poroča koprska policijska uprava, je 70-letnik napadel 76-letnega soseda. Z lopato ga je udaril po glavi in ga pri tem poškodoval. Na pomoč so odhiteli reševalci. 

»Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja Povzročitev lahke telesne poškodbe,« so koprski policisti še zapisali v sporočilu za javnost.

Sicer pa so na območju Policijske uprave Koper v zadnjih 24 urah zaradi kršitve javnega reda in miru smo opravili 7 intervencij na javnem kraju, 4 pa v zasebnih prostorih. Med kaznivimi dejanji so zabeležili dva vloma, dve tatvini, povzročitev telesne poškodbe, poškodovanje tuje stvari ter ponarejanje denarja.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Koper napad lopata

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, Mestna občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, Mestna občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.