Drama v Kopru: policisti med postopkom klicali reševalce

V nedeljo okoli 21. ure so policisti v Kopru obravnavali 44-letnega voznika osebnega avtomobila audi A3 iz Ljubljane. Voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki mu ne pripadajo, poroča koprska policijska uprava.



V vozilu je bila tudi 39-letna sopotnica. Ta je med postopkom začela bruhati, zato so bili takoj na kraj poklicani reševalci.



Voznik je zatem sam izročil pet paketkov heroina. Alkotest je pokazal 0,22 mg/l, hitri test na droge je bil pozitiven na kokain in opiate. Odrejen mu je bil strokovni pregled na mamila, ki pa ga je odklonil. Za voznika je bil razpisan ukrep prijetje s privedbo. Vozilo so mu zasegli, prav tako registrske tablice, ki so beležene kot ukradene.



Tudi za sopotnico je razpisan ukrep privedbe na prestajanje zaporne kazni.



Voznik bo prejel enotni obdolžilni predlog zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov (vožnja brez vozniškega dovoljenja, zaseg vozila, vožnja pod vplivom alkohola, odklon strokovnega pregleda, kršitev ZMV (neregistrirano vozilo in potek zavarovanja), uporaba drugih registrskih tablic).



Oba sta bila predana sodišču v nadaljnje postopke.

