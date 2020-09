Drama v Kopru, pod avtom je počilo

Počilo je pred zastopstvom za prodajo vozil mercedes-benz. FOTO: Moni Černe

Poškodovanih ni bilo

V ponedeljek je bilo območje Vojkovega nabrežja 32 v Kopru obdano z bombnimi tehniki z oddelka za protibombno zaščito specialne enote policije, s policisti in koprskimi kriminalisti. Sedež podjetja Autocommerce, zastopnika za prodajo vozil mercedes-benz, je bil več ur zavarovan s policijskimi trakovi, specialci pa so bili tam vse do poznega popoldneva. Vzrok nevsakdanjega prizora pa po naših informacijah eksploziv, nameščen pod mercedesa, ki ga je v trenutku, ko je počilo, upravljal Ljubljančan.Neuradno naj bi za zdaj neznani storilec 36-letnemu, ki sicer živi na območju Obale, pod avto namestil bombo. Ali je šlo res za bombo ali drug eksploziv, ki pa naj bi bil na avto nameščen napačno, tako da je udarni val, namesto da bi avto vrgel v zrak, eksplozijo usmeril v tla, ali pa je šlo le za ustrahovanje, policisti še preverjajo.Dogodek je potrdila višja policijska inšpektorica in predstavnica za odnose z javnostmis koprske policijske uprave: »Policisti in kriminalisti PU Koper so 14. 9. 2020 obravnavali kaznivo dejanje grožnje in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali razstreliva na škodo 36-letnega državljana Slovenije.« Dodala je, da v dejanju ni bil nihče poškodovan, nastala je manjša materialna škoda na vozilu oškodovanca. »Kriminalistična preiskava se je šele začela, zato več podatkov trenutno ne moremo posredovati,« je odgovorila Leskovčeva. Po neuradnih informacijah bi se lahko dogodek zgodil tudi zaradi neporavnanih računov pri poslih z drogo.