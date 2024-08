Drama v Kopru: moški napadel partnerico in otroke

Koprski policisti so pred 8. uro zjutraj obravnavali nasilje v družini. Moški, ki je fizično napadal partnerico in otroke, je kraj dejanja zapustil, vendar so ga izsledili.

Odredili so mu pridržanje in mu izrekli prepoved približevanja.

Sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe in kaznivo dejanje nasilja v družini.