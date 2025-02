Drama v Kopru! Mirno sedeli v vozilu, ko so ga sprožili skozi odprto okno

V soboto ob 1.43 so bili koprski policisti napoteni na parkirišče trgovskega centra, od koder je klicala 19-letna ženska in prijavila, da so neznanci aktivirali gasilni aparat in ga usmerili v njihovo vozilo.

Mirno sedeli v vozilu, ko so ga sprožili skozi odprto okno

Policisti so ugotovili, da je prijaviteljica še z dvema prijateljema sedela v osebnem avtomobilu, ko so do zadnjega dela osebnega avtomobila pristopili neznanci in skozi odprto okno v njihov osebni avtomobil usmerili in sprožili gasilni aparat, zaradi česar so bili vsi zasuti s prahom. Neznanci so se nato s kraja odpeljali s tremi vozili. Po izsleditvi le-teh sledi ustrezen ukrep.